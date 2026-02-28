L’Iran colpisce anche in Bahrein il drone centra un grattacielo e lo fa esplodere come le Torri Gemelle – I video

Un drone iraniano ha colpito un grattacielo nel Bahrain, causando l'esplosione. L’attacco segue azioni congiunte di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani. Le immagini mostrano l’edificio coinvolto, con danni visibili e fumo che si alza dalla struttura. L’attacco si inserisce in una serie di contrattacchi iraniani rivolti anche ai Paesi del Golfo con basi americane presenti.

Dopo l’ attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, dall’Iran continuano a partire contrattacchi, oltre che contro Israele, anche verso i Paesi del Golfo che ospitano basi americane. Non tutti i droni o colpi d’artiglieria vanno però a bersaglio, ed anzi già in diverse occasione nelle ultime ore sembrano essere stati colpiti edifici residenziali o di uffici in diverse città del Golfo. A Dubai, la più popolosa città degli Emirati Arabi, sono state avvertite nel pomeriggio diverse esplosioni sulla celebre isola artificiale di Palm Jumeirah. I video mostrano almeno un hotel in fiamme, come confermato da testimoni oculari a Open. Ma un altro colpo spettacolare e tragico è quello che sembra essersi verificato in serata a Manama, capitale del Bahrein. 🔗 Leggi su Open.online

Attacco a Iran, missile Teheran colpisce l'Agenzia per la sicurezza nazionale del BahreinL’Iran ha reagito all’attacco di Israele e Stati Uniti sul proprio territorio iniziato sabato 28 febbrario.

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran. Teheran risponde all'offensiva. Colpita anche Dubai, bloccato il ministro CrosettoColonne di fumo nero visibili nella capitale iraniana e in altre città. Sirene d'allarme a Gerusalemme. L'Idf: 'Missili verso Israele' (ANSA) ... ansa.it

Attacco israeliano-statunitense colpisce l’Iran: oltre 50 morti e feriti, colpita anche una scuola femminileUn attacco militare congiunto di Israele e Stati Uniti ha colpito all’alba di oggi, sabato 28 febbraio, l’Iran, provocando almeno 50 morti e 45 feriti, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa s ... tecnicadellascuola.it

