Grattacielo è ufficiale | inagibili anche le torri A e C si procede con lo sgombero totale

Il Grattacielo si prepara allo sgombero totale, con le torri A e C ormai dichiarate inagibili. Dopo l’incendio che ha coinvolto la torre B e ha portato allo sgombero di 218 persone, le autorità procedono alla messa in sicurezza di tutte le strutture. La situazione richiede attenzione e rispetto delle procedure di sicurezza, mentre si valutano le misure necessarie per garantire l’assistenza agli abitanti coinvolti.

Il sindaco ha firmato l'ordinanza: c'è la data limite per lasciare l'edificio. Aumenta l'emergenza Il Grattacielo si svuota. Dopo la torre B (218 persone), colpita da un incendio la notte tra il 10 e l’11 gennaio, ora anche la torre A (212 residenti) e quella C (5o abitanti) dovranno essere abbandonate dagli inquilini. Il sindaco Alan Fabbri - che ha anche chiarito cosa avverrà in futuro - ha, infatti, firmato l’ordinanza che impone lo sgombero della struttura di via Felisatti: per i residenti - il totale sale a 500 sfollati - ci sarà ora tempo fino al 5 febbraio per liberare gli appartamenti e recuperare tutti gli effetti personali.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Grattacielo, sgombero per altre due torri. “Sono inagibili”Il grattacielo di Ferrara, composto dalle torri A, B e C, è stato dichiarato inagibile.

Due torri sì, due torri no: al Giotto spunta pure il Comitato del “Ma Anche Basta”Al Giotto si moltiplicano le voci: da chi dice “basta degrado” a chi difende il patrimonio, tra comitati e passioni contrastanti.

