Dubai missile iraniano colpisce l’isola artificiale The Palm | Quattro persone ferite

Missili iraniani hanno colpito l’isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai, danneggiando alcune strutture e causando quattro feriti tra i visitatori. L’attacco ha interessato una delle mete più note della città, nota per i suoi hotel di lusso e le acque circostanti. La polizia locale sta gestendo la situazione e ha avviato le indagini del caso.