Dubai missile iraniano colpisce l’isola artificiale The Palm | Quattro persone ferite
Missili iraniani hanno colpito l’isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai, danneggiando alcune strutture e causando quattro feriti tra i visitatori. L’attacco ha interessato una delle mete più note della città, nota per i suoi hotel di lusso e le acque circostanti. La polizia locale sta gestendo la situazione e ha avviato le indagini del caso.
Alcuni missili iraniani hanno colpito la celebre l’isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai, sede di diversi hotel di lusso. Secondo i media degli Emirati, almeno quattro persone sono rimaste ferite. Il lancio è stato fatto come rappresaglia per l’attacco subito da Israele e Stati Uniti Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020 Attacco all’Iran, Noury (Amnesty): “Illegale e aggravato”. La Rete italiana italiana pace e disarmo: “La diplomazia può ancora salvare tutto” Attacco Usa-Israele, Von der Leyen parla di “sviluppi in Iran”. Francesca Albanese: “Quali? I massacri di decine di civili?” Israele e Usa attaccano l’Iran, Russia: “Colpito perché non si sottomette ai diktat”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
