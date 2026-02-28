A Dubai, alcuni missili iraniani hanno colpito l’isola artificiale Palm Jumeirah, famosa per i suoi hotel di lusso. L’attacco ha causato il ferimento di quattro persone. Le autorità locali hanno confermato l’incidente, che ha coinvolto l’isola nota per le sue strutture ricettive e le sue attrazioni turistiche. Nessun’altra informazione sulle conseguenze o sui danni è stata resa nota.

Alcuni missili iraniani hanno colpito la celebre l’isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai, sede di diversi hotel di lusso. Secondo i media degli Emirati, almeno quattro persone sono rimaste ferite. Il lancio è stato fatto come rappresaglia per l’attacco subito da Israele e Stati Uniti Chiuso il caso Olof Palme? Nient’affatto. Tutta sbagliata l’indagine del 2020 Attacco all’Iran, Noury (Amnesty): “Illegale e aggravato”. La Rete italiana italiana pace e disarmo: “La diplomazia può ancora salvare tutto” Attacco Usa-Israele, Von der Leyen parla di “sviluppi in Iran”. Francesca Albanese: “Quali? I massacri di decine di civili?” Israele e Usa attaccano l’Iran, Russia: “Colpito perché non si sottomette ai diktat”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dubai, missile iraniano colpisce l’isola artificiale Palm Jumeirah: “Quattro persone ferite”

Dubai, missile iraniano colpisce l’isola artificiale The Palm: “Quattro persone ferite”Alcuni missili iraniani hanno colpito la celebre l’isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai, sede di diversi hotel di lusso.

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

Tutti gli aggiornamenti su Palm Jumeirah.

Temi più discussi: Oroscopo domenica 1 marzo 2026; Oroscopo venerdì 20 febbraio 2026; Oroscopo domenica 1 marzo 2026.

Dubai sotto attacco, missili sul resort di lusso e paralizzato l'hub aereo mondiale: caos voli, centinaia di cancellazioniI raid iraniani hanno colpito Dubai, trasformando il simbolo del lusso globale, l'isola artificiale di Palm Jumeirah, in uno scenario di guerra. L’attacco, sferrato da Teheran ... ilgazzettino.it

Hotel di Dubai Fairmont esplode in fiamme, colpito da un missile iraniano. Il video impressionanteL'albergo Fairmont, uno dei simboli di Dubaiu, situato sull’arcipelago artificiale di Palm Jumeirah, è andato in fiamme nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, dopo essere stato colpito da un missile ... tg.la7.it

Dubai sotto attacco, gli hotel pieni di turisti in fiamme e le esplosioni sull'isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani - Il video x.com

#Guerra. Frammenti di un missile iraniano sono caduti vicino all'ingresso del lussuoso Fairmont The Palm hotel a Dubai. L'hotel a cinque stelle si trova in una delle principali aree turistiche della città, sull'isola artificiale di Palm Jumeirah. - facebook.com facebook