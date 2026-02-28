L'invasione russa dell'Ucraina ha sorpreso l'Europa, che per trent'anni ha creduto che la storia fosse conclusa. Si era affidata al commercio per la stabilità, al gas russo come garanzia di sicurezza, e alla NATO come unica difesa. La tecnologia militare veniva aggiornata lentamente, senza pressa. Ora, le priorità sono cambiate bruscamente.

Più investimenti, più tecnologia, più integrazione. Non per amore delle armi, ma per necessità strategica. La guerra ha imposto in quattro anni un salto tecnologico e industriale che avrebbe richiesto un decennio, rendendo l'Europa più autonoma, coordinata e consapevole: la pace si difende con capacità concrete I russi e la violenza. L'opinione pubblica russa dopo quattro anni di guerra Per trent'anni l'Europa ha pensato che la storia fosse finita davvero. Che il commercio avrebbe sostituito la deterrenza, che il gas russo fosse una garanzia di stabilità, che la Nato fosse una cornice sufficiente e che la tecnologia militare fosse un capitolo da aggiornare lentamente, senza fretta.

L’invasione russa dell’Ucraina è imperiale, e l’Europa finge di non vederloDa quattro anni gli eroici ucraini si difendono dall’invasione russa su larga scala.

Accadde oggi: 20 febbraio, l’invasione russa dell’UcrainaL’invasione russa dell’Ucraina ha avuto inizio il 24 febbraio 2022, a seguito di un massiccio attacco militare.

Ucraina, Putin: nessun attacco all’Europa

Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflittoSono trascorsi quattro anni dalle fatidiche prime ore del 24 febbraio 2022, quando il leader del Cremlino, Vladimir Putin, annunciò l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Una stima del Center for S ... tg24.sky.it

Russia-Ucraina, quattro anni dopo: cos’è cambiato?Dal 24 febbraio 2022 a oggi, i protagonisti hanno gli stessi obiettivi: la Russia vuole sottrarre Kiev alla capacità attrattiva dell’Occidente, Kiev cerca di resistere. A fare la differenza, l’atteggi ... vanityfair.it

