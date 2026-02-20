Accadde oggi | 20 febbraio l’invasione russa dell’Ucraina

Il 20 febbraio, la Russia ha lanciato un’invasione totale dell’Ucraina, causando una crisi umanitaria senza precedenti. Migliaia di civili sono stati costretti a fuggire dalle loro case, mentre le forze armate ucraine si sono difese con coraggio. Le esplosioni hanno coinvolto molte città, tra cui Kharkiv e Kyiv, danneggiando infrastrutture vitali. La guerra ha portato a una forte instabilità nella regione e ha fatto salire i prezzi del gas e del grano sui mercati internazionali. La situazione rimane tesa e incerta.

L'invasione russa dell'Ucraina ha avuto inizio il 24 febbraio 2022, a seguito di un massiccio attacco militare. L'operazione è stata definita da Mosca come una "operazione militare speciale", ma la comunità internazionale l'ha ampiamente riconosciuta come un'invasione su larga scala.Negli anni precedenti, i rapporti tra Russia e Ucraina si erano progressivamente deteriorati dopo l'annessione russa della Crimea nel 2014 e la guerra nel Donbass tra le forze ucraine e i separatisti filorussi. Pochi giorni prima dell'invasione, la Russia ha riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate Repubbliche popolari di Doneck e Luhansk, violando gli accordi di Minsk e i principi del Memorandum di Budapest, che garantiva l'integrità territoriale ucraina in cambio della rinuncia alle armi nucleari.