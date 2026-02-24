L’invasione russa dell’Ucraina è imperiale e l’Europa finge di non vederlo

L’invasione russa dell’Ucraina è causata da un tentativo di espansione imperiale, e l’Europa preferisce ignorare le conseguenze di questa aggressione. Da oltre quattro anni, gli ucraini combattono per difendersi contro un’offensiva che ha distrutto città e provocato migliaia di sfollati. Le ripercussioni si fanno sentire anche oltre i confini, con le forniture di aiuti e le tensioni geopolitiche che aumentano di giorno in giorno. La guerra continua a segnare profondamente la regione.

Da quattro anni gli eroici ucraini si difendono dall’invasione russa su larga scala. Quattro primavere, quattro estati, quattro autunni e cinque lunghissimi inverni di morti, feriti e resistenza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump insiste per imporre un accordo con Vladimir Putin, tutto a svantaggio di Kyjiv. In questo spazio di ambiguità e stanchezza, tutta occidentale, la lotta di Oleksandra Matviichuk per una pace giusta resta lucida e intransigente. Giurista e direttrice del Center for Civil Liberties, premio Nobel per la Pace nel 2022, Matviichuk ha dedicato questi anni a documentare decine di migliaia di crimini di guerra russi e a sostenere una tesi semplice e scomoda: senza giustizia per il crimine di aggressione, non esiste pace duratura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

