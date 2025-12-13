Fumarola | ora patto sociale serve dialogo e non alzare decibel

La recente mobilitazione dei sindacati in Italia riflette un crescente confronto sul futuro economico e sociale del paese. Dopo le azioni della Uil e della Cgil, anche la Cisl è scesa in piazza, evidenziando l'importanza di un dialogo costruttivo e di un approccio responsabile per affrontare le sfide della manovra e promuovere un patto sociale condiviso.

Roma, 13 dic. (askanews) – Dopo la manifestazione della Uil il 29 novembre e lo sciopero generale ieri della Cgil, oggi a scendere in piazza sulla manovra è stata la Cisl. Ognuno per conto proprio; modi diversi di intendere il sindacato, anche nel rapporto con il Governo; parole d’ordine e, soprattutto, prospettive agli antipodi. L’unità tra le tre confederazioni appare una chimera. In questa “fase complicata”, la strada del conflitto scelta dalla Cgil non convince la Cisl e nemmeno la Uil di Pierpaolo Bombardieri, che pure per molti mesi è andata a braccetto con l’organizzazione guidata da Maurizio Landini. Ildenaro.it Fumarola: ora patto sociale, serve dialogo e non alzare decibel - (askanews) – Dopo la manifestazione della Uil il 29 novembre e ... msn.com

