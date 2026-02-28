L' Inter viaggia sul velluto Genoa sconfitto 2-0 con Dimarco e Calhanoglu

L'Inter ha battuto il Genoa con un risultato di 2-0 in un match disputato a Milano. Dimarco e Calhanoglu hanno segnato i gol decisive. La vittoria consente alla squadra di mantenere una distanza importante dal secondo in classifica, che al momento è il Milan. La partita si è svolta sabato sera, con i nerazzurri che continuano il loro cammino in campionato.

Milano, 28 febbraio 2026 - Una ipoteca sullo Scudetto. L'Inter riscatta il Bodo e vince l'anticipo del sabato sera contro il Genoa e allunga, momentaneamente, a più tredici sul Milan di Max Allegri. La capolista non ha avuto grandi problemi a domare il grifone di Daniele De Rossi, portando a casa i tre punti con il classico gol per tempo. Federico Dimarco ha aperto le marcature nel primo tempo con uno splendido sinistro al volo, mentre Hakan Calhanoglu ha chiuso i conti nella ripresa su rigore causato da un fallo di mano di Amorim. Superiorità netta per i nerazzurri, che hanno sofferto molto poco in fase difensiva e creato abbastanza davanti, rischiando solo su un intervento di Akanji verso la propria porta salvato da Sommer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

