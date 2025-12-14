Genoa Inter 1-2 tabù sfatato | Bisseck e Lautaro portano i nerazzurri in testa alla classifica

Nell'incontro tra Genoa e Inter, i nerazzurri di Cristian Chivu conquistano una vittoria importante, sconfiggendo il tabù del campo genoano e portandosi in testa alla classifica. Nonostante un Marassi caldo e rumoroso, l'Inter reagisce prontamente, grazie ai gol di Bisseck e Lautaro, smentendo le difficoltà passate in questa trasferta.

Genoa Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu non si fanno intimorire da un Marassi gremito e chiassoso e partono subito forte contro un Genoa che, in realtà, si rende protagonista del primo squillo con Colombo, ma l’attaccante italiano è frettoloso al 3? nel cercare un compagno in area e spreca l’unica chance rossoblù del primo tempo. Unica, appunto, perché poi i primi 45? sono tutti a tinte nerazzurre. Dopo soli 5? Pio Esposito serve male Lautaro Martinez in profondità, con il capitano che raccoglie sulla linea di fondo e gioca a ritroso per Bisseck, con il tedesco che sorprende Leali – ma anche presenti allo stadio e telespettatori – con un sinistro strozzato sul primo palo e mette in discesa la giornata nerazzurra. Ilnerazzurro.it

Genoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica - 2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica ... sport.sky.it