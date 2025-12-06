Inter Como 4-0 | show a San Siro Chivu cala il poker contro Fabregas! I nerazzurri volano momentaneamente in vetta alla classifica
Inter Como 4-0: i nerazzurri volano in vetta alla classifica, imponendosi con un netto poker ai danni della squadra di Fabregas. La risposta che San Siro attendeva è arrivata forte e chiara. Nell’anticipo di campionato, l’ Inter travolge il Como con un perentorio 4-0, offrendo una prova di forza che vale il primato momentaneo in classifica. La squadra guidata da Cristian Chivu sale a quota 30 punti, portandosi a +2 sulle dirette concorrenti Milan e Napoli (impegnate nei rispettivi posticipi), grazie a una prestazione corale impreziosita dalle giocate dei suoi leader offensivi. Lautaro apre le danze, tegola Morata per il Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
