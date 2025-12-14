Serie C Puliservice continua la sua marcia vittoriosa | 3-0 alla Pallavolo Jonica
La Puliservice Reggio Calabria prosegue la sua striscia positiva in Serie C, consolidando la propria posizione in classifica. Al Palazzetto dello Sport di Cinquefrondi, la squadra conquista un’altra vittoria convincente, superando 3-0 la Pallavolo Jonica, formazione giovane e determinata. Un risultato che testimonia il buon momento della squadra guidata da Italo Bonini.
La Puliservice Reggio Calabria continua la propria marcia vincente, ancora un 3-0. Al Palazzetto dello Sport, Italo Bonini di Cinquefrondi, arriva un nuovo successo 0-3 contro la giovane Pallavolo Jonica, la Rodinò di Siderno.Gara vinta sulla falsa riga delle ultime uscite esterne. 11 a 25, 20 a. Reggiotoday.it
