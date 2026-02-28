L' Inter batte il Genoa 2-0 ci pensano Dimarco e Calhanoglu

L'Inter ha vinto la partita contro il Genoa con il risultato di 2-0. Dimarco ha segnato al 31' del primo tempo, mentre Calhanoglu ha trasformato un rigore al 25' della ripresa. La formazione dell'Inter era schierata con un 3-5-2, con Sommer in porta e difensori come Akanji, De Vrij e Carlos Augusto. La squadra ospite ha cercato di reagire senza riuscire a segnare.

Inter-Genoa 2-0 RETI: 31'pt Dimarco, 25'st Calhanoglu (rig). INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 5.5, De Vrij 6 (22'st Bisseck 6), Carlos Augusto 6; Luis Henrique 6.5, Barella 6, Zielinski 6 (32'st Frattesi 6), Mkhitaryan 7 (14'st Calhanoglu 7), Dimarco 7.5; Thuram 5.5 (14'st Esposito 6), Bonny 6.5 (31'st Diouf 6). In panchina: Di Gennaro, J.Martinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Darmian, Lavelli. Allenatore: Chivu 7. GENOA (3-4-1-2): Bijlow 7; Marcandalli 5.5, Ostigard 6, Vasquez 6; Ellertsson 6, Frendrup 6, Malinovskyi 5 (1'st Amorim 5), Martin 5.5 (40'st Sabelli sv); Baldanzi 6 (21'st Messias 5.5); Vitinha 5.