L' incontro ravvicinato mentre passeggia nel bosco | Un lupo mi ha graffiata

Durante una passeggiata nel bosco, un’escursionista ha riferito di essere stata graffiata da un lupo. L’episodio è avvenuto in una zona frequentata da escursionisti e ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. La donna ha descritto il momento come improvviso e spaventoso, e subito si è diffusa la notizia dell’incontro con l’animale selvatico. La vicenda ha fatto il giro della provincia in breve tempo.

Un incontro ravvicinato che difficilmente l’escursionista protagonista di questa vicenda dimenticherà e che, nell’arco di poco, è diventato una notizia rimbalzata praticamente in ogni dove lungo la provincia. È quanto successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, quando la donna è stata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Incontro ravvicinato in paese: un lupo corre tra le case e le macchine del centro abitatoA Modigliana, in pieno centro abitato, è stato avvistato un lupo che correva per le strade e tra le macchine. Passeggia nel bosco e cade in un dirupo: paura per un’escursionistaSono stati momenti di forte apprensione quelli di mercoledì pomeriggio, 21 gennaio 2026, per un’escursionista che percorreva un sentiero nei pressi... Lupo (Canis lupus italicus) nei boschi genovesi Approfondimenti e contenuti su incontro ravvicinato. Discussioni sull' argomento ? L'incontro ravvicinato mentre passeggia nel bosco: Un lupo mi ha graffiata; 7 / 21 - Incontro ravvicinato; Museo Ecologia - A spasso con il lupo: Conoscerlo per rispettarlo; Incontro ravvicinati con il lupo al Museo dell’Ecologia. Incontro ravvicinato con un orso, l’escursionista si scatta un selfie: il video è viraleIncontrare un orso può essere un’esperienza spaventosa, dal momento che si tratta di animali molto forti e potenzialmente aggressivi. Ma non tutti reagiscono allo stesso modo. Lo dimostra un video, ... 105.net Incontro ravvicinato con @nayt L’esordio a @sanremorai è sempre una grande emozione, che Nayt sta affrontando con il suo stile inconfondibile! Che ne pensi della sua canzone Diccelo nei commenti! #SIAE #dallapartedichicrea #SIAESanremo2026 - facebook.com facebook Incontro ravvicinato con nayt L’esordio a Sanremo è sempre una grande emozione, che nayt sta affrontando con il suo stile inconfondibile! Che ne pensi della sua canzone Diccelo nei commenti! #SIAE #dallapartedichicrea #SIAESanremo2026 x.com