Passeggia nel bosco e cade in un dirupo | paura per un’escursionista

Mercoledì 21 gennaio 2026, un'escursionista è rimasta coinvolta in un incidente mentre camminava nei boschi vicino a Forte Strino, lungo la strada del Tonale. Durante la passeggiata, è scivolata e è caduta in un dirupo, suscitando preoccupazione tra i soccorritori. L’evento ha evidenziato i rischi legati alle escursioni in aree naturali e l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare sentieri impervi.

Sono stati momenti di forte apprensione quelli di mercoledì pomeriggio, 21 gennaio 2026, per un'escursionista che percorreva un sentiero nei pressi di Forte Strino, lungo la strada del Tonale. La donna, classe 1963, si è staccata dal suo gruppo per addentrarsi in una zona boschiva quando.

