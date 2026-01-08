Odissea Mia Goth | È stata una delle esperienze più grandi della mia vita

Mia Goth, protagonista nel nuovo film di Christopher Nolan, ha condiviso di aver vissuto una delle esperienze più significative della sua carriera. L’attrice ha espresso entusiasmo per il lavoro svolto sul set, sottolineando l’importanza di questa collaborazione con il regista e il cast, tra cui Matt Damon. Un’opportunità che ha arricchito il suo percorso professionale e personale, riflettendo l’impegno e la passione alla base del progetto.

La star del nuovo film di Christopher Nolan ha confessato di essere entusiasta dell'esperienza vissuta sul set del kolossal con Matt Damon. Mia Goth è una delle attrici più richieste a Hollywood negli ultimi anni e dopo il recente successo di Frankenstein di Guillermo del Toro è pronta a tornare sul grande schermo nel 2026 con Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan. L'attrice sarà tra i protagonisti anche del prossimo film di Star Wars dal titolo Starfighter, diretto da Shawn Levy e nell'ultima intervista ha paragonato le due esperienze specificando quali sono le differenze sostanziali che ha riscontrato.

