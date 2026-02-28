Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 si gioca Lille contro Nantes. La partita si svolge a Belgrado, e rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. Lille, allenata da Genesio, punta alla terza vittoria consecutiva, mentre Nantes cerca di ottenere punti per migliorare la propria posizione in classifica. Sono state annunciate le formazioni e le quote per questa partita.

Ci sono gare che cambiano la storia di una stagione e quella di Belgrado potrebbe aver ridato la spinta al Lille per inseguire la zona Champions: oggi contro il Nantes la squadra di Genesio cerca la terza vittoria consecutiva. I Dogues hanno ritrovato i gol di Giroud, che si è caricato la squadra sulle spalle e nella bolgia del Marakana ha segnato in apertura il gol che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Nantes (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Mantova-Carrarese (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiNel programma della prossima giornata di Serie B va in scena anche il confronto tra Mantova e Carrarese, che si affrontano domenica pomeriggio al...

Lorient-Auxerre (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 24 di Ligue1 che vede il Lorient di Pantaloni impegnato in casa contro il pericolante Auxerre dell’ex Pelissier.

Contenuti e approfondimenti su Lille Nantes.

Discussioni sull' argomento Ligue 1, 23ª giornata: il Lione sconfitto nel posticipo di Strasburgo; Piacenza - Trentino (3-1) - Volley SuperLega; LOSC Lille vs Nantes Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 01-03-2026; Pronostico Lille-Nantes 1 Marzo 2026: 24ª Giornata di Ligue 1.

Ligue 1, il Lione strapazza il Nantes. Tre punti in dieci per il LilleNella domenica della quattordicesima giornata di Ligue 1, il Lione strapazza 3-0 il Nantes, rimasto in inferiorità numerica nel primo tempo per il rosso ricevuto da Mwanga. Le reti, infatti, arrivano ... msn.com

piscina Rari Nantes a Mogliano - facebook.com facebook