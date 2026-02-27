Mantova-Carrarese domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 si gioca la partita tra Mantova e Carrarese al stadio Danilo Martelli. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La sfida si inserisce nel calendario della Serie B, con entrambe le compagini pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Nel programma della prossima giornata di Serie B va in scena anche il confronto tra Mantova e Carrarese, che si affrontano domenica pomeriggio al Danilo Martelli. I padroni di casa del Mantova sono al momento in piena zona playout con 26 punti, ma reduce da una preziosa vittoria in casa contro la Sampdoria per 2-1.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mantova-Carrarese (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Calcio serie B – Mantova e Carrarese: una sfida agli antipodi Rivoluzione da una parte, continuità dall'altraMantova Domenica al Martelli (ore 17.15) il Mantova affronterà la Carrarese nell'ennesimo scontro salvezza. La classifica sorride agli apuani, decimi e ... vocedimantova.it Carrarese a Mantova per chiudere il discorso salvezza in Serie BLa Carrarese affronta il Mantova per assicurarsi la salvezza in Serie B con una giornata d'anticipo. A Mantova per chiudere il discorso salvezza con una giornata d'anticipo. E' questo l'obiettivo ... lanazione.it Marco Colaianni in #SerieB! MANTOVA - CARRARESE Domenica 1 Marzo 2026 19:30 Stadio "Martelli" - Mantova Diretta DAZN #AIA #AIABari #CRAPuglia #DiventArbitro #Bari #Puglia #arbitro #calcio