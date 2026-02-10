Ue approva le nuove norme sull' asilo Ilaria Salis | Eurofascismo

Da oggi il Parlamento europeo ha approvato due punti chiave della riforma sul diritto d'asilo. Ilaria Salis non le manda a dire e definisce l'atto “la distruzione finale” di un diritto che fino a ieri sembrava inviolabile. La decisione ha suscitato reazioni forti, con molti che vedono in queste norme un passo verso politiche più dure contro i richiedenti asilo. La polemica è aperta e le opposizioni si preparano a dare battaglia.

"Da oggi la distruzione finale del diritto d'asilo è un fatto compiuto". Ilaria Salis sceglie parole estreme per commentare il voto con cui il Parlamento europeo ha approvato due passaggi centrali della riforma del Sistema europeo comune di asilo. In un lungo intervento affidato ai social e rilanciato dalle agenzie, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra parla di una "Santa Alleanza tra centro ed estrema destra" e accusa l'Unione di aver imboccato una deriva autoritaria. Secondo Salis, con le nuove norme passerebbe "la linea dei respingimenti e delle deportazioni di massa", insieme a un modello fondato su centri di accoglienza fuori dall'Unione europea, "in Albania, in Rwanda e chissà dove ancora".

