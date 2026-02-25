Varese – La nuova udienza è stata l'ennesimo atto di una storia infinita, che si allungherà ancora con una nuova udienza il 2 luglio. Per la terza volta (quasi un record) la quinta sezione della Corte d'appello di Milano si è trovata a discutere del risarcimento a Stefano Binda come riparazione per ''ingiusta detenzione'' nei 1.286 giorni trascorsi in carcere, tra il 15 gennaio 2016, giorno dell'arresto, e il 24 luglio 2019. Era stato allora che la Corte d'Assise d'appello di Milano lo aveva assolto con formula piena (ribaltando la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado dall'Assise di Varese) dall'accusa di omicidio di Lidia Macchi, la studentessa di Varese, militante di Comunione e liberazione, trucidata con ventinove coltellate la sera del 5 gennaio del 1987, nella zona di Cittiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mistero di Lidia Macchi e la battaglia legale sul risarcimento a Stefano Binda: quanto “costano” i 1.286 giorni in carcere?

Stefano Binda e l'ingiusta detenzione. "Il mio calvario in cella di 1286 giorni"Per la terza volta, dopo essere stato assolto definitivamente dall'accusa di avere ucciso Lidia Macchi nel 1987, torna in aula per chiedere il...

Sea-Watch: Roma contesta il risarcimento, apre battaglia legaleSea-Watch, il Viminale Contesta il Risarcimento: Una Battaglia Legale si Accende Il Ministro dell’Interno ha annunciato l’intenzione di contestare...

Discussioni sull' argomento Dario Aita, prospettiva Battiato; Come finisce Colpa dei sensi? La spiegazione del finale; Anticipazioni Colpa dei sensi ultima puntata, stasera il gran finale: Davide scompare, Laura si rifugia da Lidia e scopre verità nascoste; Come finisce Colpa dei sensi, la trama e le anticipazioni dell'ultima puntata stasera: Davide scopre tutto, ma scompare.

Il mistero della 21enne che amava la chiesa e la poesiaUna ragazza di 21 anni, 29 coltellate, nessun colpevole. È il caso di Lidia Macchi, studentessa dell’Università degli Studi di Milano, trovata senza vita nel gennaio 1987 in un bosco di Cittiglio, ... ilgiornale.it