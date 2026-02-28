L’IC Don Bosco-Battisti prima scuola in Puglia ad organizzare un convegno sull’endometriosi

L’Istituto Comprensivo Don Bosco-Battisti di Cerignola ha organizzato il primo convegno in Puglia dedicato all’endometriosi. L’evento ha coinvolto medici, esperti e studenti, che hanno discusso delle problematiche legate a questa condizione. La scuola si è distinta come prima realtà regionale a promuovere un’iniziativa di questo tipo, portando informazioni e sensibilizzazione tra i partecipanti.

Un momento di grande valore educativo e sociale: l'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale 'Don Bosco-Battisti' di Cerignola è la prima scuola in Puglia ad aver organizzato un convegno interamente dedicato all'endometriosi, portando in questo modo informazione e prevenzione direttamente tra i.