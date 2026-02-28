L' ex senatore Razzi torna a farsi notare e propone la riapertura delle case chiuse | Ci vanno tutti VIDEO

L'ex senatore Antonio Razzi, originario di Giuliano Teatino, torna a far parlare di sé proponendo la riapertura delle case chiuse, affermando che

Archiviata la sua esperienza politica, nel corso del quale ha fatto parlare di sé non sempre per l'attività in Parlamento, l'ex senatore Antonio Razzi, originario di Giuliano Teatino, è di nuovo sulla cresta dell'onda per una serie di dichiarazioni rilasciate durante la registrazione dell’On. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il Rassemblement national propone la riapertura delle case chiuse: prosegue il dibattito francese sulla prostituzioneIl Rassemblement National ha proposto di riaprire le case chiuse in Francia, affidando la gestione direttamente alle prostitute organizzate in...

Timothée Chalamet, e gli attori costretti a definirsi top di gamma per farsi notareDicembre è un gran mese per coltivare il proprio complesso di superiorità come conversatori.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Razzi.

Discussioni sull' argomento Ex senatore Razzi con la escort Taylor B a Sanremo: Riapriamo case chiuse; L’ex senatore Razzi con la escort Taylor B a Sanremo: Riapriamo le case chiuse.

RAZZI TAYLOR B L’ex Senatore Razzi con la escort Taylor B a Sanremo: Riapriamo le case chiuseDurante la registrazione dell'On Trend Podcast Speciale Sanremo x Escort Advisor, Antonio Razzi riaccende uno dei temi più controversi ... statoquotidiano.it

Razzi, l'ex senatore balla scatenato alla festa dei Cavalieri di Malta: giravolte, passi improvvisati e tante risate VIDEOL'ex senatore si è esibito in un ballo insieme a Mons. Rev. Indiano Rayarala Vijayakumar, regalando un episodio leggero e conviviale durante l'evento. ilgazzettino.it

Ex senatore Razzi con la escort Taylor B a Sanremo: “Riapriamo case chiuse” “Che ci vuole Tanto tutti ci vanno, dalla A alla Z. È il mestiere più vecchio del mondo” - facebook.com facebook

Messico. Mitra, droni e razzi antitank L’esercito della narco guerra @guidoolimpio. @Corriere x.com