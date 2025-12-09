Il Rassemblement national propone la riapertura delle case chiuse | prosegue il dibattito francese sulla prostituzione
Il dibattito sulla prostituzione in Francia si riaccende con la proposta del Rassemblement National di riaprire le case chiuse, affidando la gestione alle prostitute attraverso cooperative. Questa proposta solleva questioni di ordine sociale, economico e etico, alimentando un confronto acceso tra sostenitori e detrattori di una regolamentazione più permissiva.
Il Rassemblement National ha proposto di riaprire le case chiuse in Francia, affidando la gestione direttamente alle prostitute organizzate in cooperative. A confermarlo è Jean-Philippe Tanguy, un deputato di spicco del partito di Marine Le Pen, che in una serie di interviste ai media francesi ha spiegato di aver già preparato un disegno di legge sostenuto dalla presidente del partito. “Le prostitute sarebbero imperatrici nel loro regno”, ha evidenziato l’esponente di destra a Rtl. Successivamente, Tanguy ha specificato che non si tratterebbe di un ritorno al proxénétisme (al lenocinio ndr.), ma dell’introduzione di un modello moderno, distinto dalle case chiuse storiche attive tra il 1804 e il 1946. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Bardella vola nei sondaggi: il leader del Rassemblement National favorito per il 2027
Bardella vola nei sondaggi: il leader del Rassemblement National favorito per il 2027 - facebook.com Vai su Facebook
Il Front National di Le Pen vuole riaprire le case chiuse: "Saranno gestite dalle prostitute" - "Indubbiamente bisognerà trovare un altro nome" ha detto il deputato lepenista, Jean- Si legge su europa.today.it
“Sei uno str**o” La reazione di Antonella Clerici alla battuta di Mainardi, caos in diretta tvzap.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
A San Lupo protagonisti i prodotti del sannio, l’iniziativa di Pro Olio Aps anteprima24.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it