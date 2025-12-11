Timothée Chalamet e gli attori costretti a definirsi top di gamma per farsi notare

L'articolo analizza come alcuni attori, tra cui Timothée Chalamet, siano spesso costretti a definirsi “top di gamma” per emergere nel mondo dello spettacolo. Si esplora il contesto culturale e sociale che spinge queste figure a enfatizzare il proprio status, riflettendo sulle dinamiche di percezione e valorizzazione nel panorama cinematografico contemporaneo.

Dicembre è un gran mese per coltivare il proprio complesso di superiorità come conversatori. No, non sto parlando dei pranzi natalizi con la famiglia, dove in confronto alle doti dialettiche di vostro zio voi siete i figli naturali di Simone de Beauvoir e Alberto Arbasino. Anche quelli, certo, ma arrivano dopo. Prima, a dicembre, ci sono le campagne per l'Oscar. Funziona così. Se abbiamo una memoria da pesci rossi noi, figurarsi quelli che devono votare per un premio che ha sede in California. Quindi, da moltissimo tempo, i film che sono più papabili per venire premiati per un certo anno vengono fatti uscire quando l'anno è praticamente finito, a Natale.

