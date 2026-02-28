Levante | chi è il compagno Pietro Palumbo e le parole sulla figlia Alma

Levante partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Sei tu”, che descrive il desiderio di esprimere l’amore. Il suo compagno è Pietro Palumbo, mentre la sua figlia si chiama Alma. La cantante ha condiviso che la canzone è un modo per raccontare i sentimenti più autentici, senza aggiungere altri dettagli sulla sua vita privata.

Levante concorre tra i Big al Festival di Sanremo con il brano “Sei tu”, che – come ha rivelato la stessa artista – "racconta del desiderio di esprimere l’amore". E l'amore in questi anni ha totalmente pervaso la vita della cantante: da sette anni al suo fianco c’è il compagno Pietro Palumbo e da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Chi è il compagno di Levante, Pietro Palumbo: “Oltre a essere un bonazzo è anche un genio”È scattato nel 2019, dopo la fine della relazione con Diodato, l’amore tra Levante e Pietro Palumbo.

Chi è Pietro Palumbo: il fidanzato di Levante, cantante in gara a Sanremo 2026Chi è il fidanzato e compagno di Levante, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026? Si tratta di Pietro Palumbo, che è anche il papà della loro...

Una selezione di notizie su Pietro Palumbo.

Temi più discussi: Chi ha scritto ‘Sei tu’ di Levante e di cosa parla la canzone; Chi è Levante: il vero nome, chi è il compagno, e come si chiama la figlia?; Sanremo 2026, chi è Levante: dagli esordi alla depressione post partum. Testo e significato del brano 'Sei tu'; Festival di Sanremo 2026, chi è Levante con la canzone Sei tu. FOTO.

Levante: chi è il compagno Pietro Palumbo e le parole sulla figlia AlmaLa cantante, in gara a Sanremo con la canzone Sei tu, da alcuni anni è felicemente fidanzata con l'avvocato siciliano che l'ha conquistata con la sua intelligenza, oltre che per la bellezza. I due s ... today.it

Sanremo 2026: dopo la censura a Gaia e Levante, scatta il bacio tra due uomini al DopoFestival. Ecco chiAl DopoFestival si apre il discorso sulla presunta censura durante l'esibizione di Levante e Gaia sul palco dell'Ariston, e scatta la contro risposta al cambio della regia. libero.it

Il ballo swing è una ventata di leggerezza ed allegria! Venite a provarlo martedì 24 febbraio alle ore 20.00 a Villa Ardizzone, guidati dal maestro Pietro Palumbo, direttore della scuola di ballo Abballa Swing Academy! Vi aspettiamo! Martedì 24 febbraio ore 20. - facebook.com facebook