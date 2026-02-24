Chi è il compagno di Levante Pietro Palumbo | Oltre a essere un bonazzo è anche un genio

Pietro Palumbo è diventato il compagno di Levante nel 2019, dopo la rottura con Diodato. La loro storia è iniziata poco dopo e si è consolidata nel tempo. Pietro, noto per il suo talento nel campo musicale, ha attirato l’attenzione anche per il suo aspetto affascinante. La coppia si mostra spesso insieme sui social e negli eventi pubblici, attirando curiosità tra i fan. La loro relazione continua a essere al centro dell’attenzione.

È scattato nel 2019, dopo la fine della relazione con Diodato, l’amore tra Levante e Pietro Palumbo. Lui, il compagno di Levante, è il papà di Alma Futura, la figlia nata nel 2022, ma è anche un avvocato con una stimata carriera ben avviata. Professione avvocato, siciliano trapiantato al nord (proprio come la cantante di Sirene), di Pietro Palumbo non si conosce molto anche perché le interviste, le copertine, le dediche social sono pari a zero. Le uniche parole di lei su di luiloro affidate a una chiacchierata con Il Corriere della Sera dello scorso giugno. “È stato un grandissimo colpo di fortuna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Levante: “Sono sapiosessuale, il mio compagno Pietro è un bonazzo ma anche un genio”Levante rivela di essere sapiosessuale, trovando affinità e attrazione nella intelligenza del proprio partner.

La cantante Levante: "Sono sapiosessuale, attratta dall'intelligenza dell'altro, il mio compagno Pietro è un bonazzo, ma mi ha conquistata perché genio" - VIDEOLevante si apre sulla sua sessualità, rivelando di essere sapiosessuale: attratta dall’intelligenza piuttosto che dall’aspetto esteriore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Brignone e il presunto nuovo fidanzato, chi è James Mbaye: la carriera da modello, la passione per il basket; Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: la separazione e la malattia che li ha riuniti; Chi è James Mbaye, il nuovo fidanzato di Federica Brignone dopo i due ori olimpici; Chi è James Mbaye, il nuovo fidanzato di Federica Brignone: gli studi a Rimini, il basket a Firenze e il lavoro da modello.

Serena Brancale, chi è il compagno Dario Morello / Dal bullismo alla gloria, poi l’amore: Il mio primo fanDario Morello è il compagno di Serena Brancale. I due sono molto uniti, lui ha superato difficoltà in adolescenza ed ora è un campione di boxe ... ilsussidiario.net

Pietro Palumbo, chi è il compagno di Levante/ Dal loro amore la nascita della figlia Alma FuturaLevante ha gli occhi a cuore per il suo compagno Pietro Palumbo: vediamo chi è e di cosa si occupa il padre di sua figlia Alma Futura ... ilsussidiario.net

La cantautrice siciliana racconta il nuovo brano, la relazione con Pietro Palumbo e la rinascita dopo la depressione post partum - facebook.com facebook