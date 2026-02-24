Chi è Pietro Palumbo | il fidanzato di Levante cantante in gara a Sanremo 2026

Pietro Palumbo ha attirato l’attenzione dopo essere stato visto in compagnia di Levante durante le prove di Sanremo 2026. La loro relazione è stata confermata da alcuni scatti pubblicati sui social, che mostrano momenti di intimità tra i due. Palumbo, che lavora nel settore musicale, ha anche condiviso foto insieme alla figlia Alma Futura, nata nel febbraio 2022. La presenza di Palumbo al festival ha suscitato curiosità tra i fan della cantante.

. Chi è il fidanzato e compagno di Levante, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026? Si tratta di Pietro Palumbo, che è anche il papà della loro figlia, Alma Futura, nata il 13 febbraio 2022, e prima figlia di Levante, nome d’arte di Claudia Lagona. I due sono coppia fissa da alcuni anni, ma al tempo stesso sono molto riservati sulla loro vita privata, per cui non sappiamo molte cose. La cantante, in gara a Sanremo 2026, da quando è diventata mamma sembra avere iniziato a lasciarsi andare un po’ di più rispetto al passato, condividendo di tanto in tanto sulla propria pagina Instagram alcuni scatti che la ritraggono in compagnia del fidanzato Pietro, da lei stessa ribattezzato qualche tempo fa come un “Dio siciliano” per via delle sue origini palermitane, oltre che per il suo fascino e avvenenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

