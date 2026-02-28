Durante la serata Cover di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno trionfato con una versione energica di

La notte delle cover e dei duetti di Sanremo 2026 ha incoronato i suoi vincitori: Ditonellapiaga e TonyPitony hanno conquistato il palco dell'Ariston con una travolgente e irriverente versione di "The Lady Is a Tramp", il celebre standard jazz portato al successo da Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald. Un'esibizione tecnicamente impeccabile, visivamente memorabile e ricca di citazioni italiane — tra cui inserti di "Ba ba baciami piccina" — che ha convinto tutte e tre le giurie: Sala Stampa, Tv e Web (33%), Giuria delle Radio (33%) e Televoto del pubblico (34%). Ma la serata è stata segnata anche da momenti di grande emozione, sorprese sceniche e una polemica che ha fatto il giro del web: il bacio tra Levante e Gaia, non inquadrato dalla regia, che ha scatenato i social. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sanremo 2026, serata Cover: il trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitony; il bacio Levante-Gaia spiazza tutti; Bianca Balti emoziona

