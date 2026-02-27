Sanremo 2026 Levante e Gaia cantano I maschi e si baciano sul palco dell’Ariston | la Rai non le inquadra

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, Levante e Gaia si sono esibite insieme cantando “I maschi” di Gianna Nannini. Al termine della performance, le due cantanti si sono scambiate un bacio saffico sul palco dell’Ariston, mentre la Rai non le ha inquadrate durante l’istante. La scena ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente e gli spettatori a casa.

Al Festival di Sanremo 2026 scatta il bacio saffico tra Levante e Gaia, protagoniste nella serata delle cover, del brano I maschi di Gianna Nannini. Un’esibizione che è stata molto apprezzata sui social dove le due interpreti hanno riscosso molti commenti positivi. C’è però un piccolo giallo sulla vicenda: il bacio, infatti, non è stato inquadrato dalle telecamere della Rai se non da lontano. Una scelta voluta o una semplice distrazione della regia? Difficile saperlo. E sui social, nel frattempo, crescono i malumori per la “svista”. Streaming e tv. Abbiamo visto gli abiti di Laura Pausini per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

