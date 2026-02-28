Levante a Sanremo 2026 | Non mi aspettavo questo polverone per il bacio a Gaia non l’ho fatto per provocare I dischi? Oggi rischiano di durare una settimana e poi di venire dimenticati

A pochi mesi dal Festival di Sanremo 2026, Levante commenta il polverone scatenato dal suo bacio a Gaia, sottolineando di non averlo fatto per provocare. L’artista aggiunge che i suoi dischi attuali rischiano di durare poco, spesso solo una settimana, e di essere rapidamente dimenticati. È l’unica a aver scritto e composto da sola il brano che ha portato all’Ariston, intitolato Sei tu.

E dopo questo di Festival? «Mi chiudo in studio per l’allestimento del tour primaverile che sarà breve: poche date nei grandi club delle grandi città. Poi in estate e in autunno mi vedrete in giro. Il nuovo disco Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. è pronto, l’ho consegnato, ma non sappiamo ancora l’uscita. Gli album oggi hanno sempre meno peso, a volte li pubblichi e sembra che nemmeno sia successo, rischiano di durare una settimana e poi di venire dimenticati». Il tema? L’amore fallimentare, che finisce e che non avviene. La produzione è molto eterogenea, si passa da un più classico Sei tu a pezzi elettronici che faranno ballare che spero saranno singoli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

