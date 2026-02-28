L’Europa che scia

Durante le Olimpiadi invernali del 2026, l'Europa ha conquistato circa il 65% delle medaglie, mentre Stati Uniti e Cina hanno raccolto il restante 35%. Questo dato evidenzia la forte presenza del continente nelle discipline invernali e la sua capacità di ottenere risultati significativi in questa occasione. La distribuzione delle medaglie mostra una predominanza europea nel medagliere.

Quando investe su talento, scuola e territorio, i paesi europei non temono nessuno. Il medagliere di Milano-Cortina lo dimostra C’è un dato che fa sorridere, ma anche pensare: alle Olimpiadi invernali del 2026 l’Europa ha raccolto circa il 65 per cento delle medaglie, lasciando al resto del mondo – Stati Uniti e Cina inclusi – il 35 per cento. E’ un numero che fa felici gli sciatori e i patrioti, ma soprattutto racconta una storia meno banale di quanto sembri. Una storia che, come suggerisce spesso Davide Serra quando parla di competitività, riguarda l’ecosistema prima ancora del singolo campione. Nel medagliere europeo c’è la costanza della Norvegia, la profondità dell’Italia, la scuola dell’Austria, la disciplina della Germania, la tecnica della Svizzera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Coppa Europa, Talacci in scia al leader a Valloire: secondo dopo la prima manche del giganteOttimo avvio per l’Italia nel gigante di Coppa Europa a Valloire: Simon Talacci chiude la prima manche al secondo posto, unico a contenere il...

Europa nel gelo, in Francia la neve provoca diverse vittime e cambia volto a Parigi (dove si scia a Montmarte)L’Europa è stata travolta da un’ ondata di gelo straordinaria che ha causato vittime, paralizzato i trasporti e trasformato intere città in paesaggi...

Wall Street batte i record, l’Europa segue la scia: cosa aspettarsi

