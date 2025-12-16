Coppa Europa Talacci in scia al leader a Valloire | secondo dopo la prima manche del gigante
Nella prima manche del gigante di Coppa Europa a Valloire, l’Italia si distingue grazie a Simon Talacci, che si posiziona al secondo posto. Con un ottimo avvio, Talacci si mantiene in scia al leader, il norvegese Grahl Madsen, dimostrando un'ottima forma e grande competitività nella gara.
Ottimo avvio per l’Italia nel gigante di Coppa Europa a Valloire: Simon Talacci chiude la prima manche al secondo posto, unico a contenere il distacco dal norvegese Grahl Madsen. Tobias Kastlunger è sesto, in una classifica ancora apertissima in vista della seconda run. Talacci protagonista nella prima manche. Buone indicazioni per la squadra azzurra nel gigante maschile di Coppa Europa a Valloire, terzo appuntamento stagionale tra le porte larghe del circuito continentale. Dopo la prima manche, Simon Talacci si inserisce al secondo posto, dimostrando solidità e continuità su un tracciato tecnico ed esigente. Sportface.it
