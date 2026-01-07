Europa nel gelo in Francia la neve provoca diverse vittime e cambia volto a Parigi dove si scia a Montmarte

L’Europa si trova ad affrontare un’ondata di gelo intensa, che ha portato a condizioni estreme in vari paesi. In Francia, la neve ha causato diverse vittime e ha modificato l’aspetto di Parigi, dove si è persino praticato sci a Montmartre. Questa situazione ha paralizzato i trasporti e trasformato molte città in paesaggi invernali insoliti, evidenziando l’impatto di temperature molto basse sulla quotidianità.

L'Europa è stata travolta da un' ondata di gelo straordinaria che ha causato vittime, paralizzato i trasporti e trasformato intere città in paesaggi invernali d'altri tempi. La Francia ha pagato il prezzo più alto con cinque morti sulle strade e una situazione di emergenza che ha bloccato la regione parigina. Le temperature gelide e la neve abbondante hanno reso le strade francesi estremamente pericolose. Nella regione delle Landes, nel sudovest del paese, tre persone hanno perso la vita in incidenti causati direttamente dal maltempo. Altre due vittime si contano nei dintorni di Parigi, tra cui un autista di un servizio di noleggio finito nel fiume Marna.

Neve e gelo in Francia, chiusi 6 aeroporti e 5 morti sulle strade - Sei aeroporti francesi sono stati chiusi al traffico stamattina nell'ovest e nel nord del paese a causa del maltempo e della neve, ma nessun volo è stato cancellato negli aeroporti di Parigi. ansa.it

Gelo e voli in tilt in Europa. '600 italiani a terra a Sharm' - L'ondata di gelo che ha investito il Regno Unito questo weekend continua a colpire la Scozia, l'Irlanda del Nord, ma anche il Galles, l'Inghilterra settentrionale e diverse contee costiere inglesi sia ... ansa.it

Temperature gelide in Europa, aeroporti chiusi in Francia e Paesi Bassi Gelo nel Vecchio Continente. Scuole chiuse e partite sospese nel Regno Unito - facebook.com facebook

Il gelo polare paralizza Europa e nord Italia: -8°C a Londra e Parigi! Freddo super in Piemonte con -10°C tra Torino e Asti, minime incredibili in Austria e Svizzera | DATI x.com

