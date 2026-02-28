L’estasi del bronzo | i capolavori di Zanabazar approdano al MAO di Torino
Al MAO di Torino arriva per la prima volta in Europa una mostra dedicata ai capolavori di Zanabazar. L’esposizione presenta sculture in bronzo del XVII secolo provenienti dalla Mongolia, che vengono esposte al pubblico occidentale per la prima volta. La mostra permette di ammirare le opere di un artista che ha lasciato un segno importante nella scultura mongola.
Per la prima volta in Europa, il fascino senza tempo della scultura mongola del XVII secolo incontra il pubblico occidentale. Dal 27 febbraio al 7 aprile 2026, il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino ospita due opere straordinarie del tulku Zanabazar, maestro spirituale, innovatore e artista. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Chiharu Shiota al MAO di Torino: l’arte tessuta che esplora memoria e animaFili rossi e neri si intrecciano nello spazio come pensieri sospesi, creando labirinti di memoria che avvolgono il visitatore in un abbraccio...
Mao Fujita con Emmanuel Tjeknavorian e l’Orchestra Rai: doppio appuntamento a Torino il 5 e 6 febbraioUn grande ritorno all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino: giovedì 5 febbraio (ore 20.
Aggiornamenti e notizie su Zanabazar.
Discussioni sull' argomento Una per una, tutte le 30 medaglie del record azzurro ai Giochi invernali; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Giacomel in testa, ma poi va in crisi Sighel e Nadalini agguantano il bronzo; Italia epica nello Ski Cross: Deromedis oro, Tomasoni argento.
Apre oggi la mostra Zanabazar: The Wisdom of the Steppes. In collaborazione con la Galleria Borghese (@galleriaborgheseufficiale), il MAO espone due straordinari capolavori di Zanabazar, per la prima volta in Europa. Opere rarissime e beni culturali inesti - facebook.com facebook
Dal 27 febbraio il MAO Museo d'Arte Orientale ospita la mostra Zanabazar. The Wisdom of the Steppe. Capolavori del XVII secolo dal cuore della Mongolia al MAO. Info: eventi.comune.torino.it/calendario/zan… #Torino #TorinoThePlaceToBe @turismotori x.com