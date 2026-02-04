La mostra di Chiharu Shiota al MAO di Torino cattura subito l’attenzione. Le installazioni con fili rossi e neri avvolgono lo spazio, creando un’atmosfera sospesa e coinvolgente. I visitatori si trovano immersi in un labirinto di memoria, quasi impossibile da ignorare. L’arte tessuta dell’artista giapponese riesce a comunicare emozioni profonde, tra inquietudine e poesia.

Fili rossi e neri si intrecciano nello spazio come pensieri sospesi, creando labirinti di memoria che avvolgono il visitatore in un abbraccio inquietante e poetico. Al MAO – Museo d’Arte Orientale di Torino approda The Soul Trembles, la grande mostra monografica dedicata a Chiharu Shiota, artista giapponese che ha trasformato l’installazione tessile in uno dei linguaggi più potenti dell’arte contemporanea. L’esposizione, che ha già conquistato il Grand Palais di Parigi e il Long Museum di Shanghai, arriva nel capoluogo piemontese con un’anteprima nazionale che promette di ridefinire il rapporto tra spazio museale e dimensione emotiva dell’opera d’arte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Chiharu Shiota al MAO di Torino: l’arte tessuta che esplora memoria e anima

Approfondimenti su Chiharu Shiota MAO

Chiharu Shiota al MAO di Torino: un'arte che trasforma il museoTorino, 22 ott. (askanews) - Una mostra di grande impatto, capace di risuonare con lo spazio che la ospita, ma anche di emozionare e di rinnovare lo stupore di fronte all'arte contemporanea, quando, ... notizie.tiscali.it

Chiharu Shiota al Mao di Torino, è la prima volta in ItaliaOggetti e fili intrecciati, rossi o neri, percorribili come paesaggi interiori. Installazioni che trasformano il vissuto personale in una meditazione sull'esistenza. È suggestiva la nuova mostra ... ansa.it

Le splendide installazioni di Chiharu Shiota in mostra al Museo d'Arte Orientale di Torino. Foto di Alessandra Macario - facebook.com facebook

The Moment the Snow Melts” è la monumentale installazione di Chiharu Shiota che accoglie i visitatori al Mudec nell'agorà, fino al 28 giugno. L’ingresso è gratuito. mudec.it #MilanoCultura #Mudec x.com