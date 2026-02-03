Mao Fujita con Emmanuel Tjeknavorian e l’Orchestra Rai | doppio appuntamento a Torino il 5 e 6 febbraio

Torino si prepara a un doppio concerto dell’Orchestra Rai con Mao Fujita e Emmanuel Tjeknavorian. Il primo appuntamento è giovedì 5 febbraio alle 20.30, seguito da un secondo il giorno dopo, sempre all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini”. Un evento da non perdere per gli appassionati di musica classica, che potranno ascoltare dal vivo due direttori e i loro talentuosi orchestrali.

Un grande ritorno all' Auditorium Rai "Arturo Toscanini" di Torino: giovedì 5 febbraio (ore 20.30 ) e venerdì 6 febbraio (ore 20.00, replica) il pianista giapponese Mao Fujita, considerato tra gli astri nascenti del pianismo internazionale, si esibisce con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in un programma che unisce il fascino di Wolfgang Amadeus Mozart al respiro sinfonico di Johannes Brahms. Il concerto di giovedì 5 febbraio sarà anche in diretta su Radio3, offrendo al pubblico l'occasione di seguire l'evento dal vivo o in ascolto radiofonico. Mao Fujita, un talento in ascesa nel pianismo mondiale.

