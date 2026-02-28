L’Empoli riacciuffa il Cesena nella ripresa | Fila risponde a Cristian Shpendi

L’Empoli e il Cesena si affrontano in una partita terminata con un pareggio 1-1. Nella ripresa, l’Empoli riesce a pareggiare grazie a un gol di Fila dopo che Cristian Shpendi aveva portato avanti il Cesena. La sfida si conclude con un risultato che premia entrambi, anche se l’Empoli si dimostra più presente nel gioco offensivo durante l’intera durata dell’incontro.

Un match dominato sul piano del gioco non basta agli azzurri: gli ospiti si difendono con ordine e portano a casa un punto prezioso EMPOLI – Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida casalinga dell’Empoli contro il Cesena, un risultato che lascia un comprensibile rammarico alla formazione toscana alla luce della notevole mole di gioco offensivo prodotta per l’intero arco del match. I padroni di casa si sono scontrati con l’efficacia difensiva e il pragmatismo degli ospiti, abili a capitalizzare le occasioni create nella prima frazione di gioco e a resistere, con ordine e compattezza, al prolungato forcing azzurro nella ripresa. L’avvio di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

