L’emozione di piacere La Primavera di Gucci Cambio di passo con Demna

Demna ha assunto il ruolo di direttore creativo di Gucci e ha deciso di portare un cambiamento deciso nello stile della maison. La sua prima collezione, intitolata “Primavera”, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e la critica, confermando l’intento di essere un elemento di rottura. È stato il debutto ufficiale di Demna alla guida del marchio, segnando un nuovo capitolo per Gucci.

Mancinelli Se Demna, all'esordio come direttore creativo di Gucci, voleva essere divisivo, ci è riuscito bene. Tutto comincia con un invito che fa lo snob ed è uno scherzo: una scatola da gioielli pesante con dentro infilato un banale cartoncino a mo' di solitario. È già una presa in giro della moda, quindi è già moda. Poi arriva la lettera aperta pubblicata sui social dove si esprime con crudele sincerità: Gucci non è una maison da mito fondativo, è un "superbrand" bicefalo, metà prodotto e metà emozione. Così il Palazzo delle Scintille sembra un Foro Italico in modalità museo, con sculture stile Uffizi rifatte da artigiani toscani. In passerella il kitsch è sublimato con la furbizia di chi conosce il galateo del lusso ma lo rimanda a chissà quando.