Ovviamente Jannik Sinner ha indossato la prima collezione Gucci di Demna

Jannik Sinner ha scelto di indossare la prima collezione Gucci firmata Demna, disponibile nei negozi da poco. L'evento rappresenta un momento importante per il brand e i suoi ambassador, segnando l'inizio di una nuova fase stilistica. La presenza di Sinner in questa occasione sottolinea l'importanza e l'attenzione che Gucci dedica alla collaborazione con figure di rilievo nel mondo dello sport e della cultura.

Con la prima collezione di Gucci firmata Demna nei negozi, era solo questione di tempo prima che gli ambassador del brand la indossassero in qualche evento pubblico. All'appello, ovviamente, non poteva mancare Jannik Sinner. In Australia per gli Australian Open, il tennista italiano ha partecipato a un evento promozionale a Melbourne per uno dei suoi sponsor. Qualche foto di rito, un paio di strette di mano e il classico discorso di circostanza. Niente di straordinario, insomma. L'unico vero elemento fuori dall'ordinario era il look di Jannik Sinner, tutto firmato Gucci, ovviamente: composto da una giacca con zip in twill di cotone blu scuro con ricamo Gucci Crest e dettagli in maglia Web, abbinata a una maglia blu a maniche lunghe.

