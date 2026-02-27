Gucci | il nuovo lessico sensoriale di Demna a Milano

A Milano, sotto le luci intense, si è tenuta la prima sfilata di Demna Gvasalia per Gucci. La collezione ha presentato un nuovo lessico sensoriale, caratterizzato da estetiche pragmatiche e contrasti tra toni scuri e luminosi. La passerella ha mostrato come l’abbigliamento si integri con il corpo di chi lo indossa, creando un dialogo tra forma e sensazione.

Sotto le luci di Milano, la prima passerella ufficiale di Demna Gvasalia segna il momento in cui un'estetica pragmatica, dai toni scuri e luminosi, si fonde con il corpo di chi la indossa. La collezione Gucci Autunno Inverno 2026 2027 trasforma l'heritage fiorentino in un'arma di seduzione urbana e pericolosa. Gvasalia attinge infatti ai codici più sotterranei della Maison – quelli custoditi nei laboratori toscani, e li distorce con una sensibilità che privilegia l'emozione cruda rispetto al decoro fine a se stesso. Gli abiti diventano sculture di realtà; i tessuti e la pelle, lavorati con una maestria che cita i grandi classici Gucci, si muovono fluidi su silhouette che sfidano i canoni tradizionali della raffinatezza.