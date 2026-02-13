Lavia, lo schiacciatore dell’Itas Trentino, ha descritto l’emozione di tornare in campo dopo cinque mesi di stop causati da un infortunio alla mano destra rimediato con la Nazionale. Dopo un lungo percorso di recupero, il giocatore ha spiegato di aver trovato una nuova energia in Coppa Italia, che lo ha fatto sentire rinato.

"Tornare in campo è stata un’emozione incredibile". Daniele Lavia ha riassunto così la due giorni di Bologna. Alle Final Four di Coppa Italia lo schiacciatore è tornato dopo un lungo stop per infortunio. Il 23 agosto, durante una seduta pesi in maglia azzurra ha subito la frattura scomposta del quarto e quinto dito della mano destra. Dopo 168 giorni, il 25enne è tornato a disposizione. Al momento solo in seconda linea ma l’obiettivo è quello di rivederlo attaccare per la fase finale della stagione con il club: tra Superlega e Champions League. Lavia, cos’ha provato quando il tecnico Mendez l’ha chiamata per entrare in campo? "È stato particolare tornare a vivere certe sensazioni davanti a quasi 10000 persone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lavia: "Emozione incredibile tornare in campo dopo 5 mesi difficili. In Coppa Italia sono rinato"

