Inter News 24 Cristian Chivu, nella conferenza stampa precedente ad Atalanta Inter, ha così parlato delle difficoltà di questi mesi e delle ingiustizie. Chivu in conferenza stampa si è soffermato anche sui primi mesi in nerazzurro e sulle ingiustizie. MESI DIFFICILI – «Sono stati mesi difficili, soprattutto all’inizio, per il vissuto e il finale della stagione scorsa. Abbiamo fatto di tutto per metterci di nuovo sulla strada giusta per essere competitivi. Abbiamo lavorato sodo, lasciato alle spalle le delusioni del passato. Ci siamo messi in carreggiata, abbiamo provato fin dall’inizio ad aggiungere cose che servivano a questo gruppo, sia tatticamente sia dal punto di vista mentale» LE INGIUSTIZIE – «Non siamo perfetti ma stiamo cercando di migliorare gli aspetti che indirizzano l’andamento di una stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu in conferenza: «Sono stati mesi difficili. E sulle ingiustizie dico questo»

