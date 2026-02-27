Elisoccorso per Mogol da Sanremo a Roma | Piantedosi lo Difende Opposizioni Infuriate

Un trasferimento in elicottero di Mogol e del suo accompagnatore da Sanremo a Roma ha suscitato accese discussioni. Il Viminale ha autorizzato il trasporto, che è stato effettuato con un elicottero dei Vigili del Fuoco. Piantedosi ha difeso la decisione, mentre le opposizioni hanno espresso forti critiche e proteste riguardo alla vicenda.

Il trasferimento di Mogol e consorte da Sanremo a Roma con l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco scatena polemiche feroci. Autorizzato dal ministero dell'Interno, il volo ha permesso al paroliere di partecipare alla festa del Corpo con il ministro Matteo Piantedosi, dopo il premio alla carriera all'Ariston. Il ministro dell'Interno giustifica l'operazione: "Siamo contentissimi di aver avuto Mogol, un grandissimo artista e monumento nazionale che ha regalato un inno ai Vigili del Fuoco".

Mogol da Sanremo a Roma con un elisoccorso dei Vigili del fuoco, è polemica. Ma Piantedosi: "Lui è un monumento nazionale"

Un AW139 del Corpo nazionale per portare Mogol e la moglie dal Festival di Sanremo alla capitale per una cerimonia ufficiale.

