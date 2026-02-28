Legge elettorale Malan | Chi vince deve poter governare Basta maggioranze incerte

Lucio Malan ha commentato la legge elettorale e la proposta di riforma chiamata ‘Stabilicum’, affermando che chi vince le elezioni deve poter governare senza incertità di maggioranza. Rispondendo alle critiche dell’opposizione, ha sottolineato che ci sono differenze sostanziali rispetto ai sistemi elettorali precedenti, evidenziando una posizione chiara sulla possibilità di governare senza difficoltà.

Il capogruppo di FdI al Senato respinge al mittente le accuse e ironizza: «L'opposizione si dà già come perdente? L'aspirazione è fare una norma che dia stabilità. Non bisogna scriverla per le prossime elezioni, ma per il futuro» Risponde netto Lucio Malan agli attacchi dell’opposizione sulla legge elettorale e sulla proposta di riforma ribattezzata ‘Stabilicum’: «Vedo grosse differenze con i sistemi precedenti. L’Italicum prevedeva un premio di maggioranza al singolo partito» e «Soprattutto la legge elettorale che abbiamo presentato non prevede alcuna truffa: c’è un premio di maggioranza, come esiste per i sindaci dal 1993 e lo stesso Pd auspicava il “sindaco d’Italia”». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni sulla legge elettorale: "Dialogo con l'opposizione. Sì una riforma che consente a chi vince di governare 5 anni"Il tema è non solo il rispetto del voto popolare ma anche la stabilità: il problema non è solo mio, ma anche dell’opposizione», aggiunge Meloni,...

Legge elettorale, Salvini: “Deve assicurare stabilità e dare valore concreto al voto”Rispondendo alle domande dei cronisti, Salvini ha spiegato che ogni testo normativo può essere perfezionato, ma ha anche sottolineato di non aver...

