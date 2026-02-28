Leclerc si è sposato con Alexandra a Monaco. La coppia è stata vista mentre si spostava a bordo di una Ferrari Testarossa. La proposta di matrimonio era stata fatta a novembre e oggi si è tenuto il matrimonio ufficiale. La cerimonia si è svolta nella città principesca senza ulteriori dettagli pubblicati.

La proposta era arrivata a novembre e ora, a una settimana dal via della Formula 1 a Melbourne, è diventata realtà. Charles Leclerc ha sposato la fidanzata Alexandra Saint Mleux. Sui social sono già circolate alcune immagini della giornata speciale e anche in questo caso Leclerc non ha tradito la sua appartenenza alla Ferrari: Charles e la sua novella sposa sono stati infatti avvistati a bordo di uno splendido esemplare di Ferrari 250 Testa Rossa per le strade di Monaco. Il matrimonio è arrivato proprio con la stagione alle porte. Dopo gli ultimi test in Bahrain, il Mondiale di Formula 1 2026 prenderà infatti il via nel week-end del 6-8 marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc si è sposato con Alexandra a Monaco: la coppia avvistata a bordo di una Ferrari Testarossa

Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? La coppia avvistata a Cernobbio con una famosissima wedding plannerArriva una notizia da Dagospia che informa che Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia.

Ferrari 849 Testarossa: 1050 Cv, turbo giganti. La Ferrari più tecnologica e guidabileLa Ferrari 849 Testarossa nasce come erede diretta della SF90 e solo in un secondo momento riceve un nome leggendario.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ferrari Testarossa.

Argomenti discussi: F1, nessuna speranza per la Ferrari: il campione del mondo è sicuro su chi vincerà il titolo, Leclerc ed Hamilton gelati.

Charles Leclerc ha sposato la sua Alexandra. E festeggia…in FerrariA una settimana dall’avvio del Mondiale di Formula 1 a Melbourne, Charles Leclerc può già festeggiare. Non ancora in pista – anche se le sensazioni sulla SF-26 dopo i test sono piuttosto positive – ma ... formulapassion.it

Video Foto Live Calendario Risultati e ClassificheCharles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo! Guarda il video virale della coppia su una Ferrari 250 Testa Rossa e scopri chi è la nuova Lady Leclerc. sportmediaset.mediaset.it