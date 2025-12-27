Touré a DAZN | Sarà una partita difficile ma siamo consapevoli che qui a casa nostra possiamo mettere in difficoltà la Juve

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Touré a DAZN: «Sarà una partita difficile, ma siamo consapevoli che qui a casa nostra.». Le sue dichiarazioni prima di Pisa Juventus. Touré è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. TOURÉ – « Oggi serve tanto, sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi. Ma se mettiamo il cuore e non molliamo centimetri soprattutto qui a casa nostra possiamo mettere la Juve in grande difficoltà » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tour233 a dazn sar224 una partita difficile ma siamo consapevoli che qui a casa nostra possiamo mettere in difficolt224 la juve

© Juventusnews24.com - Touré a DAZN: «Sarà una partita difficile, ma siamo consapevoli che qui a casa nostra possiamo mettere in difficoltà la Juve»

Leggi anche: Conferenza stampa Tudor post Juve Milan: «Inter sopra tutte, noi possiamo dire la nostra, Milan? Partita difficile…»

Leggi anche: Grosso nel pre partita di Cagliari Sassuolo: «Sarà un bel banco di prova. Possiamo mettere in difficoltà il Cagliari»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.