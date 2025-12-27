Touré a DAZN: «Sarà una partita difficile, ma siamo consapevoli che qui a casa nostra.». Le sue dichiarazioni prima di Pisa Juventus. Touré è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. TOURÉ – « Oggi serve tanto, sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi. Ma se mettiamo il cuore e non molliamo centimetri soprattutto qui a casa nostra possiamo mettere la Juve in grande difficoltà » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Touré a DAZN: «Sarà una partita difficile, ma siamo consapevoli che qui a casa nostra possiamo mettere in difficoltà la Juve»

Leggi anche: Conferenza stampa Tudor post Juve Milan: «Inter sopra tutte, noi possiamo dire la nostra, Milan? Partita difficile…»

Leggi anche: Grosso nel pre partita di Cagliari Sassuolo: «Sarà un bel banco di prova. Possiamo mettere in difficoltà il Cagliari»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

MATCH DAY #TorinoCagliari 15.00 DAZN Stadio Olimpico Grande Torino - facebook.com facebook

La MotoGp corre ancora su Sky, con Meda. Battuta Dazn x.com