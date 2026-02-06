La Fleur – Il fiore proibito un’esperienza che lascia il segno all’Area XX1 di Roma | INTERVISTA ESCLUSIVA

Chiude sabato 7 febbraio 2026 la performance teatrale immersiva “La Fleur – Il fiore proibito” all’Area XX1 di Roma. Un’esperienza intensa che coinvolge 39 performer, 12 personaggi e 17 ambienti diversi, tutta racchiusa in 165 minuti di emozioni forti. Le voci di Alessandro D'Ambrosi e Samanta Piccinetti raccontano un viaggio tra sogno e realtà, firmato dal collettivo Project XX1.

L'opera di teatro immersivo numero uno in Italia chiude sabato 7 febbraio 2026. Le voci di Alessandro D'Ambrosi e Samanta Piccinetti raccontano questa avventura firmata dal collettivo Project XX1 e composta da 12 personaggi, 17 ambienti, 39 performer e 165 minuti di pura emozione. Una narrazione multisensoriale che accompagna lo spettatore in un viaggio sospeso tra realtà e finzione

