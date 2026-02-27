Verona riscopre il Barocco nel segno dei Contrasti con il Ristori Baroque Festival | Esperienza sensoriale e spirituale

A Verona si annuncia la quarta edizione del Ristori Baroque Festival, che dal 3 al 29 marzo 2026 riporterà il pubblico nel mondo del Barocco. La manifestazione si svolgerà al Teatro Ristori e offrirà un percorso tra musica, arte e atmosfere intense, puntando a coinvolgere i partecipanti in un’esperienza che unisce sensorialità e spiritualità. La rassegna si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale locale.

Verona si prepara a tornare al centro della scena barocca internazionale con la quarta edizione del Ristori Baroque Festival, in programma dal 3 al 29 marzo 2026 al Teatro Ristori. Quindici appuntamenti, tra concerti, incontri e un itinerario urbano conclusivo, compongono un cartellone che.