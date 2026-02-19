Iran media | Usa pronti ad attaccare già sabato ma Trump non ha ancora deciso

Le fonti americane affermano che gli Stati Uniti sono pronti a lanciare un attacco contro l’Iran già da sabato, a causa delle tensioni crescenti nella regione. I vertici militari di Washington avrebbero comunicato questa intenzione a Donald Trump, anche se il presidente non ha ancora preso una decisione definitiva. La tensione si è alzata dopo che sono stati rilevati movimenti militari iraniani e l’uso di droni in aree strategiche. La situazione rimane incerta, mentre le diplomazie cercano di evitare un’escalation.

Roma, 19 febbraio 2026 – Sul Medio Oriente soffiano venti di guerra sempre più forti. Le forze Usa sono pronte ad attaccare l'Iran già da sabato: lo hanno comunicato i massimi funzionari dell'esercito americano a Donald Trump, secondo quanto riportano CNN e CBS News citando fonti vicine alle discussioni. I tempi però potrebbero prolungarsi oltre il fine settimana perché il presidente americano non ha ancora preso una decisione definitiva. Le conversazioni sono state descritte come fluide e in corso, mentre la Casa Bianca sta valutando i rischi di un'escalation e le conseguenze politiche e militari della eventuale azione contro il regime degli Ayatollah proprio alla vigilia dalla prima riunione del Board of Peace per Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

