Le Pagelle di Forlì-Arezzo | voto 6 alla squadra nonostante la beffa nel finale
Le Pagelle di Forlì-Arezzo analizzano la partita disputata allo stadio
Un Forlì gagliardo si arrende ad un Arezzo cinico che conquista la vittoria in pieno recupero. Risultato finale allo stadio "Morgagni" di 2 a 1 per la formazione amaranto che prima va sotto al 16° con la rete di Franzolini poi nella ripresa ribalta il match con Pattarello al 55° poi con Eklu. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Le pagelle di Torres-Forlì, il migliore in campo è Macri. Ma la squadra merita un bel 8
Leggi anche: Grande Fratello, le pagelle della settima puntata: Benedetta (Voto 4), Valentina (Voto 8), Domenico (Voto 4) Jonita (Voto 8)
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Il Grifo ritrova gli artigli e cala il poker sul Forlì (4-0) | Pagelle #tuttoggi #Perugia #Sport #evidenza #forli #pagelle #perugia | http://ow.ly/T5e9106s772 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.