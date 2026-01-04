Le Pagelle di Forlì-Arezzo | voto 6 alla squadra nonostante la beffa nel finale

Da forlitoday.it 4 gen 2026

Le Pagelle di Forlì-Arezzo analizzano la partita disputata allo stadio

Un Forlì gagliardo si arrende ad un Arezzo cinico che conquista la vittoria in pieno recupero. Risultato finale allo stadio "Morgagni" di 2 a 1 per la formazione amaranto che prima va sotto al 16° con la rete di Franzolini poi nella ripresa ribalta il match con Pattarello al 55° poi con Eklu. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

